На границе с Крымом появились патрульные дроны

Беспилотные аппараты Spectator-M оснащены камерами, позволяющими отслеживать участок до 50 километров на высоте до двух тысяч метров.

Административную границу между аннексированным Крымом и материковой Украиной начали патрулировать беспилотники украинского производства Spectator-M. Об этом сообщает Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы на свое йстранице в Facebook в субботу, 14 апреля.

Отмечается, что благодаря дронам пограничники получили возможность контролировать соблюдение правил пограничного режима не только с земли, но и с воздуха.

Беспилотники Spectator-M оснащены камерами, которые позволяют отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2 тысяч метров.

В ведомстве отметили, что сейчас дроны используются на морском участке ответственности Херсонского пограничного отряда и на сухопутном участке на админгранице с Крымом.