Проверки не помогли: в России в торговом центре обрушился потолок

В торговом центре в городе Миасс Челябинской области в субботу вечером частично обрушился потолок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника пресс-центра регионального управления МЧС Михаила Юрина. По словам собеседника агентства, в результате инцидента пострадала женщина, она была госпитализирована.

«В субботу в 19:25 по московскому времени в торгово-развлекательном комплексе города Миасс произошло частичное обрушение гипсокартонового потолка на втором этаже», - рассказал представитель ведомства. По его словам, обрушение потолка не привело к повреждению конструкций здания.

В местном управлении Следственного комитета РФ, в свою очередь, сообщили, что по факту обрушения потолка начата проверка.

Следователи уточнили, что обрушение конструкций подвесного потолка произошло в одном из магазинов торгово-развлекательного центра «Слон». Площадь обрушения составила около 30 квадратных метров.

По данным правоохранителей, пострадавшая местная жительница получила повреждения грудного отдела позвоночника. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что после трагедии в Кемерово, где в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, включая 41 ребенка, во всех торговых центрах страны должны были пройти проверки. Таким образом, в комплексе «Слон», по мнению надзорных органов, все соответствовало норме.