В России придумали замену импортным лекарствам

Во время программы на одном из российских телеканалов вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой предложил использовать вместо импортных лекарственных средств из стран, которые являются потенциальными противниками России, народные средства.

В частности, по мнению политика, лечиться гражданам стоит «корой дуба» и «боярышником». Об этом Толстой заявил во время спора с политиком Борисом Надеждиным, который отметил, что в случае, если лекарства из США и дружественных им стран попадут под российские санкции, в первую очередь это ударит не по американцам, а по россиянам.

При этом оппонент вице-спикера отметил, что сам принимает американские лекарства, в ответ на что политик посоветовал «заваривать кору дуба».

Кроме того, он также отметил полезные свойства «боярышника». Напомним, что 13 апреля в Госдуму внесли проект закона, который позволит правительству запрещать ввоз на территорию РФ ряда товаров из США и союзных им государств.

Это стало ответом на введение США санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 компаний, которые предусматривают заморозку активов.