Пентагон показал новое видео удара ракет по Сирии

Министерство обороны США обнародовало видео пуска крылатой ракеты Томагавк с атомной подводной лодки USS John Warner в рамках удара по химическим объектам режима Башара Асада в Сирии.

«Смотрите, как сотрудники Военно-морских сил США на борту подводной лодки USS John Warner (SSN-765) запускают ракеты «Томагавк» из Средиземного моря», - говорится в сопроводительном сообщении. На кадрах через три секунды после начала записи появляется вспышка и с подводной лодки запускается ракета.

Watch as @USNavy #sailors aboard #USSJohnWarner (SSN 765) launch a Tomahawk land attack missile on April 14, the from the​ ​#MediterraneanSea as part of a multi-national strike operation against the Syrian government. @subgru2 pic.twitter.com/0ynZsRjjPc— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) April 14, 2018

Всего по объектам, связанным с химоружием, было выпущено более 100 ракет. По словам генерала США Кеннета МакКинзи, все они достигли заданных целей. Напомним, США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии в ночь на 14 апреля.

Их целями стали объекты военной инфраструктуры страны. Как объяснял президент США Дональд Трамп, удары стали «прямым результатом» неспособности России удержать Башара Асада от применения химического оружия в регионе.