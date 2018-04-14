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Пентагон показал новое видео удара ракет по Сирии

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Министерство обороны США обнародовало видео пуска крылатой ракеты Томагавк с атомной подводной лодки USS John Warner в рамках удара по химическим объектам режима Башара Асада в Сирии.

«Смотрите, как сотрудники Военно-морских сил США на борту подводной лодки USS John Warner (SSN-765) запускают ракеты «Томагавк» из Средиземного моря», - говорится в сопроводительном сообщении. На кадрах через три секунды после начала записи появляется вспышка и с подводной лодки запускается ракета.

Всего по объектам, связанным с химоружием, было выпущено более 100 ракет. По словам генерала США Кеннета МакКинзи, все они достигли заданных целей. Напомним, США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии в ночь на 14 апреля.

Их целями стали объекты военной инфраструктуры страны. Как объяснял президент США Дональд Трамп, удары стали «прямым результатом» неспособности России удержать Башара Асада от применения химического оружия в регионе.

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