Бывшему двойном агенту Сергею Скрипалю и его дочери Юлии удалось выжить после отравления нервно-политической веществом «Новичок» благодаря дождю, который почти смыл яд из дверной ручки их дома, сообщает издание The Sun со ссылкой на слова советского ученого Вила Мирзаянова, который рассказал миру о «Новичке» и программе СССР по разработке химического оружия.

«Вещество использовалась, когда было достаточно туманно и влажно - в воздухе находились капли воды. Его можно использовать только в сухую погоду», - отметил Мирзаянов.

Он добавил, что «нужно быть идиотом», который ничего не знает о химическом оружии, чтобы использовать «Новичок» при таких погодных условиях.

«Если вы бросите его в воду, то через несколько часов никаких следов вещества не останется. Он растворяется в воде»,

- сказал Мирзаянов изданию.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» в марте 2018 года. Юлия Скрипаль уже покинула больницу и находится под охраной полиции в секретном месте. Ее отец все еще в госпитале, но его состояние улучшилось.

Россия отрицает любую свою причастность к громкому покушения.