США готовят новые санкции за поддержку Россией Асада

США готовят новые санкции против РФ - на этот раз за поддержку президента Сирии Башара Асада. О письме посла США в Москве Джона Хантсмана сообщает «Коммерсант».

Данные также распространили среди работающих в Белом доме журналистов, сообщилсотрудник Atlantic Council Брайан О'Тул, бывший советник санкционного бюро Минфина США. Предыдущая порция санкций обрушила рубль и изрядно сократила оценку состояния российских миллиардеров.

«Коммерсант» своих источников не называет. По данным газеты, письмо Хантсмана состоит из двух частей. В первой говорится о мотивации силовой операции, осуществленной в отношении Сирии американцами и их союзниками. По мнению США, сирийские власти повинны в применении химического оружия в отношении собственного населения и международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Башара Асада. Накануне Хантсман подробно говорил об основаниях для атаки в видеоблоге посольства.

Во второй части письма Хантсман уведомляет Москву, что Вашингтон прорабатывает новые санкции - «за поддержку сирийского режима». Деталей в публикации не представлено.

О подготовке санкций упоминала также британская The Daily Mail. Газета обращалась за комментариями в Вашингтон, но ни Белый дом, ни министерство финансов не смогли их оперативно предоставить.

В воскресенье сообщения о подготовке новых санкций пришли также и из Великобритании. Информацию об этом подтвердила Тереза Мэй для The Times. Она также уклончиво сообщила, что изучает «все аспекты действий», которые можно предпринять.

В ночь на субботу вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии. Президент США Дональд Трамп лично объявил об атаке, направленной на три объекта, связанные с разработкой химоружия. НАТО поддержало решение коалиции, солидарно с альянсом выступила и Турция.

Россия и Иран выступили против. Президент РФ Владимир Путин обвинил США и их союзников в нарушении международного права. На срочно созванном заседании Совбеза ООН российская резолюция с осуждением действий западной коалиции не была принята.





