США завтра объявят о новых санкциях против России

Глава Минфина США Стивен Мнучин в понедельник объявит о новых санкциях против России. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли в интервью CBS News.

По ее словам, санкции коснутся компаний, которые «каким-либо образом связанны с оборудованием для Асада или использованием химического оружия».

«Думаю, все их почувствуют. Мы хотим, чтобы друзья Асада - Иран и Россия - понимали, о каком бизнесе речь и что он почувствует действие санкций на себе», - заявила она.

Также она сказала, что прорабатываются дальнейшие санкции против властей РФ.

Постпред США при ООН отметила, что Вашингтон никогда не согласится на прямые переговоры с режимом Асада, поскольку тот «не достоин» участия в переговорах «один на один».

Хейли подчеркнула, что, нанося удар по Сирии, США не искали войны. «Это последнее, чего хотел бы президент - война. Мы не собирались убивать людей», - резюмирована она.