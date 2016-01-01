На системе пожарной безопасности «Зимней вишни» сэкономили 7 миллионов

Собственник торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, при пожаре в котором погибли 64 человека, знал о проблемах с системой безопасности по меньшей мере два года. На то, чтобы привести ее в порядок, требовалось около 7 миллионов рублей(почти что 100 тысяч евро), однако средства выделены не были. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к расследованию уголовного дела.

Как отмечает издание, до 2016 года ТЦ обслуживала томская компания «Альфа», которая занималась установкой и монтажом системы противопожарной безопасности.

В том же году выявилось, что оборудование было установлено неправильно и с нарушениями, но менять его не стали.

Его содержание свелось к ремонтированию поломок — «латанию дыр». Этим до последнего времени занималась фирма «Системный интегратор» Игоря Полозиненко, который сейчас находится под арестом.

Уточняется, к примеру, что пути подачи воды были проложены на уличной парковке, и в холодное время года они замерзали. Кроме того, во время ремонтных работ эту систему использовали строители, что запрещено.

Руководство ТЦ, в частности гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината» (собственник) Юлия Богданова (тоже под стражей),

всегда извещалось о всех поломках и неисправностях. Последняя запись в журнале помечена 19 марта.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения, в результате чего погибли 41 ребенок и 23 взрослых. Основная версия следователей — неисправность проводки, в МЧС не исключили поджог. По делу арестованы семь человек, в отношении одного из пожарных возбуждено дело о халатности.