Американские СМИ случайно «похоронили» жену Джорджа Буша-старшего

В США телеканал CBS опубликовал некролог бывшей первой леди, жены экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбары. Об этом в веоскресенье, 15 апреля, сообщает издание Miami Herald.

Отмечается, что телеканал опубликовал на своем сайте некролог с пометкой «не публиковать». Через некоторое время статью убрали.

Также в воскресенье стало известно, что Барбара Буш после нескольких неудачных госпитализаций решила не искать новых методов лечения и быть с семьей.

Американские СМИ писали, что Буш была госпитализирована для лечения бронхита в январе 2017 года. У нее прошла также операция на сердце в 2009 году. В прошлом году ее лечили от болезни щитовидной железы, известной как болезнь Грейвса.

Напомним, несколько лет назад сайт издания Der Spiegel по ошибке опубликовал некролог Джорджу Бушу-старшему.