В Вильнюсе открывается крупнейший в странах Балтии магазин «Depo»

В понедельник латвийская розничная сеть торговли стройматериалами «Depo DIY» открывает крупнейший в балтийских странах магазин в Вильнюсе. Это будет третий магазин сети в Литве.

По данным BNS, инвестиции в этот магазин составили около 20 млн евро.

Магазин площадью почти 30,8 тыс. кв. метров находятся рядом с рынком Гарюнай, южной и западной вильнюсскими окружными дорогами, а также автострадой Вильнюс-Каунас.

В этом году сеть планирует открыть еще один магазин в Вильнюсе. Сейчас она уже владеет двумя магазинами в Клайпеде и Паневежисе, также строится новый магазин в Каунасе.

«Depo DIY» в Литве принадлежит предприятие «Depo DIY LT», а в Латвии - девять магазинов.

В Литве действуют три других крупных сети по торговле строительными и отделочными материалами - «Senukai», «Moki-vezi», «Ermitazas».