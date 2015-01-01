Cемь человек убиты и 17 ранены при беспорядках в американской тюрьме

В тюрьме строгого режима в Южной Каролине в результате конфликта между заключенными погибли семь человек, еще 17 получили ранения.

Как сообщает CNN, заключенные устроили драки в трех блоках тюрьмы вечером в воскресенье, 15 апреля.

Никто из охранников тюрьмы не пострадал. В ночь на понедельник порядок был полностью восстановлен.

Тюрьма строгого режима, где произошли беспорядки, находится в городе Бишопвиль, расположенном примерно в 90 километрах от Колумбии, административного центра Южной Каролины.

В тюрьме содержат около полутора тысяч заключенных, многие из которых отбывают длительные сроки за тяжкие преступления. В 2015 году двое охранников этой тюрьмы получили ножевые ранения в стычке с заключенными. В феврале 2018 года один из заключенных был убит.