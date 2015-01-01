94-летний охранник Освенцима пойдет под суд как несовершеннолетний

Прокуроры Штутгарта заявляют, что гражданин ФРГ, родившийся в Сербии, был сторожем несколько недель — с конца 1942 года до начала 1943-го. Однако за это время в газовые камеры были отправлены примерно 13,3 тысячи человек. Таким образом мужчина, охраняя лагерь, способствовал его работе и был причастен к массовым убийствам.

Как отмечается, немца собираются судить как несовершеннолетнего, поскольку в те годы ему было 19 лет. Через своего адвоката он передал прокурорам, что в то время не имел понятия о целях происходящего, а также не знал всех деталей убийств. Имя обвиняемого не сообщается.

В марте стало известно, что в одной из германских больниц в возрасте 96 лет умер бывший унтер-офицер СС Оскар Гренинг, известный как «бухгалтер Освенцима». В июле 2015-го эсэсовца признали виновным в пособничестве в убийстве 300 тысяч человек без непосредственного участия в преступлении и приговорили к четырем годам тюрьмы.