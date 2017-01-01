Для «Северного потока-2» взорвут дно Балтийского моря

Перед началом укладки трубопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря необходимо обезвредить 87 различных боеприпасов, находящихся на пути маршрута. Об этом сообщает финское издание Kymen Sanomat.

По требованию властей Финляндии объекты на морском дне, включая археологические находки, кабели и трубы, нужно защитить или обойти в процессе строительства. Влияние работ по обезвреживанию снарядов на флору и фауну моря должно быть минимизировано.

Оператор проекта — компания Nord Stream 2 — обязана внести залог 70 миллионов евро для покрытия возможного ущерба от расторжения договоренностей и изменения предписаний.

Финляндия 12 апреля выдала окончательное разрешение на использование своей исключительной экономической зоны для строительства «Северного потока-2». Протяженность газопровода составит около 1,2 тысячи километров, из них 374 километра — в финских территориальных водах.

Балтийское море — одно из самых загрязненных в мире. Также после окончания Второй мировой войны на Балтике практиковалось захоронение устаревших боеприпасов, в том числе химических. В ноябре 2017 года в районе прокладки «Северного потока-2» обнаружили мины и торпеду. В операции по обезвреживанию боеприпасов участвовал малый противолодочный корабль Балтийского флота со специальным оборудованием и группой водолазов, снаряды взорвали на месте.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию. Совокупная мощность трубопровода оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск запланирован на конец 2019 года.