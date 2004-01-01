«Тотальный диктант»: больше всего ошибок было в слове «чересчур»

В «Тотальном диктанте», написанном 14 апреля по всему миру, приняли участие максимальное число человек за всю историю проведения акции. Организаторы рассказали о самых распространенных ошибках и похвалили признание в любви к девушке владивостокца, хотя и не смогли поставить ему оценку.

Число участников акции достигло 227 тысяч человек со всего мира, что на 27 тысяч человек больше, чем в 2017 году. Диктант написали жители 1021 города и поселка в 76 странах. Участники находились на всех шести континентах планеты, некоторые присоединились онлайн, рассказала ТАСС руководитель проекта Ольга Ребковец.

«В России к акции присоединились 720 населенных пунктов. Больше всего участников собралось в Москве - 20 тысяч, Санкт-Петербурге - 10,3 тысячи, Новосибирске - семь тысяч», - рассказала Ребковец. По ее словам, за рубежом участниками «Тотального диктанта» стали почти 27 тысяч жителей и гостей, что больше почти на 10 тысяч человек по сравнению с прошлым годом.

«В этом году к проекту присоединился 301 зарубежный город.

По количеству участников третий год пальму первенства держит Таллин, которому удалось собрать на четырех площадках 2,3 тысячи участников», -

подытожила руководитель проекта.

Координатор акции в столице России Мария Ровинская рассказала агентству "Москва", что больше всего ошибок участники "Тотального диктанта" допустили в словах "чересчур", "струганый" и "палисадник".

"Почему-то очень по-разному писали слово "чересчур": "через чур", "через-чур" тоже было.

Также "струганные" вместо "струганые", "полесадник" вместо "палисадник", - отметила Ровинская.

А один из владивостокцев, принявших участие в акции, вместо текста диктанта написал признание в любви своей девушке, сидевшей рядом. Его послание организаторы проекта опубликовали на странице «Тотального диктанта» в соцсети «ВКонтакте».

«Здравствуйте, я приехал не ради диктанта. Сегодня я исполнил маленькую мечту моей любимой, она давно хотела принять участие в «Тотальном диктанте». Сейчас она старательно выводит буквы, а я любуюсь ее прекрасным профилем», - написал некий Сергей. Куратор проекта в Приморском крае Вячеслав Беляков пояснил ТАСС, что, к сожалению, организаторы не могут поставить оценку за эту работу, так как формально это не текст диктанта. Однако грамотность влюбленного была на высоте, и его письмо заслуживает положительной оценки.

«Тотальный диктант» - общественный проект, реализуемый силами активистов и волонтеров. Первый раз он состоялся в 2004 году как акция студентов Новосибирского государственного университета. До 2008 года текст читали преподаватели НГУ, сегодня это известные телеведущие, звезды шоу-бизнеса, общественные и политические деятели.

Текст "Тотального диктанта" каждый год пишет известный писатель, в этом году автором стала российская писательница Гузель Яхина. Она получила признание со своим дебютным романом "Зулейха открывает глаза" о раскулачивании. Книга была отмечена премиями "Большая книга, "Ясная Поляна", "Книга года".

Цель акции - показать, что быть грамотным - важно для каждого человека, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.