В Эстонию прибыли четыре вертолета сухопутных войск Соединенного Королевства

Авиакорпус сухопутных войск Соединенного Королевства прислал в Эстонию четыре многофункциональных вертолета Lynx Wildcat AH1, это первая подобная миссия для авиакорпуса. Вертолеты принадлежат 661-й эскадрилье авиакорпуса.

Четыре вертолета, которые на постоянной основе находятся на авиабазе Калдроуз в Сомерсете, присланы в Эстонию на четыре месяца для оказания поддержки дислоцированной в Тапа боевой группы НАТО, ядро которой сейчас составляет 1-й батальон Королевских валлийцев Соединенного Королевства.

В задачи вертолетов также входит оказание поддержки выучке боевой группы и эстонских военнослужащих, они также примут участие в учениях Siil и учениях НАТО Sabre Strike.

Вертолеты дислоцированы на авиабазе Эмари.

В апреле следующего года сухопутные войска Соединенного Королевства на четыре месяца пришлют в Эстонию четыре вертолета 659-й эскадрильи авиакорпуса.

Произведенный компанией Leonardo многофункциональный вертолет Lynx Wildcat AH1 может как атаковать, так и вести наблюдение. В экипаж вертолета входят два пилота, максимальная скорость вертолета составляет 311 км/ч, а дальность полета 777 км.