ЕС понимает потребность в объединенной атаке США, Франции и Великобритании в Сирии

ЕС понимает потребность в совместной атаке США, Франции и Великобритании на инфраструктуру химического оружия сирийского режима, но теперь следует усилить необходимые для урегулирования войны в Сирии переговоры, заявили выступившие с совместным обращением 16 апреля главы МИД ЕС.

Объединенная атака трех стран была ответом на предполагаемое применение сирийским режимом химического оружия в городе Дума. Главы МИД 28 стран ЕС обвинили в применении химического оружия режим президента Сирии Башара аль-Асада.

«Совет понимает, что направленные авиаудары США, Франции и Великобритании на объекты по обслуживанию химического оружия в Сирии были направленной мерой..., единственной целью которой было помешать сирийскому режиму использовать химическое оружие и химические вещества в качестве оружия для убийства своего народа», - заявили главы МИД 28 стран ЕС.

«Совет поддерживает все усилия, направленные на предупреждение применения химического оружия», - добавили они.

По словам министров, участвовавших в заседании совета по иностранным делам ЕС в Люксембурге, теперь нужно провести переговоры. «Сирийский конфликт не может быть урегулирован военным путем», - подчеркнули они.

Министры также осудили происходящее при поддержке России наступление правительственных войск Сирии на повстанцев и призвали ввести перемирие, чтобы можно было доставить гуманитарную помощь нуждающимся в ней людям.

Министры также обсудили варианты давления на Россию, чтобы она принудила правительство Асада начать переговоры о будущем Сирии.

«Нравится это нам или нет, но нужно иметь в виду, что этот конфликт невозможно урегулировать без России», - сказал глава МИД Германии Хайко Маас, прибывший на переговоры.

Посол США в ООН Никки Хейли заявила в воскресенье, что Вашингтон планирует в связи с нападением на Думу ввести новые санкции против России, направленные на компании, поставлявшие в Сирию связанное с химическим оружием снаряжение. ЕС не готов к этому.

Один дипломат ЕС сказал агентству AFP, что в список санкций против Сирии можно включить россиян или иранцев, но на уровне глав МИД эта идея пока обсуждаться не будет.

Некоторые европейские правительства не хотят спровоцировать на ответные шаги Россию, являющуюся в том числе важным для ЕС поставщиком газа.

На следующей неделе ЕС проведет крупную конференцию по будущему Сирии. Там планируется собрать средства на гуманитарную помощь и добиться поддержки для мирного процесса ООН в Сирии.

Хотя ЕС публично занимает позицию, согласно которой сирийский конфликт не может быть урегулирован военным путем, часть европейских дипломатов за закрытыми дверями признает, что военная кампания Асада может оказаться успешной и ЕС пора подумать о следующем этапе действий в Сирии.