СМИ: «Зимняя вишня» сгорела из-за протечки крыши

По предварительным данным экспертов, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 64 человека, произошел из-за короткого замыкания в электропроводке на четвертом этаже над детской игровой зоной, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Отмечается, что специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России в ходе пожарно-технической экспертизы установили причину пожара. Замыкание, как считают эксперты, могло быть вызвано протечками крыши.

«Снег с крыши не убирался, он начал подтаивать, а вода попала на провода, которые «коротнули».

Первой загорелась пластиковая люстра, расположенная над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Их, в свою очередь, воспламенил горящий пластик, капавший сверху. Возгорание вполне могло иметь локальный характер, но его быстро раздула вентиляция, которую в момент пожара никто не выключил», — отмечает издание.

Отмечается также, что сигнализация сработала на температуру и дым, но место горения залито не была, так как промерзавший водопровод был перекрыт. Оповещение о пожарной тревоге в здании включалось вручную, но сидевший на кнопке охранник почему-то ее не активировал, пишет «Ъ».