Пропавший в горах Швейцарии миллиардер, скорее всего, погиб

Члены семьи руководителя немецкой торговой компании Tengelmann Карла-Эривана Хауба потеряли надежду найти его в живых, сообщили представители Tengelmann.

58-летний Хауб больше недели назад на горном курорте отправился покататься на лыжах и больше не вернулся в свой гостиничный номер. Практически сразу был начат его поиск.

«Пропавший мужчина в экстремальных погодных условиях среди ледников разыскивался более семи дней, поэтому больше нет надежд найти его в живых», - сказано в опубликованном сообщении от имени его семьи.

Также сообщается, что поиск миллиардера, в котором участвовали спасатели из Швейцарии и Италии, прекращен.

На средства семьи будет обеспечен поиск останков Хауба, чтобы похоронить бизнесмена по достоинству.

Как заявил немецкому бизнес-изданию Handelsblatt брат пропавшего мужчины, который также является руководителем Tengelmann, Карл-Эриван очень опытный лыжник.

Компания Tengelmann в Германии и других государствах управляет несколькими торговыми сетями. По данным Forbes, семья Хауб считается 20-й богатейшей семьей в Германии и 265-й в мире.