Сирийская система ПВО отразила ракетную атаку

Сирийская противовоздушная оборона (ПВО) перехватила ракеты над авиабазой Шайрат в Хомсе, сообщает государственное агентство Сирии SANA.

О том, кто ведет ракетный обстрел, не сообщается.

В тоже время арабский портал Al-Masdar со ссылкой на данные армии Сирии сообщает, что ракетный обстрел сирийской авиабазы Шайрат был проведен ВВС Израиля.

США заявили, что не ведут военных действий в этом районе Сирии.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет.