В Великобритании наложен рекордный штраф за нетрезвое вождение

Знаменитый британский телеведущий и шоумен Энтони МакПартлин признан судом виновным в нетрезвом вождении и приговорен к штрафу в 86 тысяч фунтов стерлингов (более 99 480 евро). Это рекордный штраф в истории Великобритании за подобное правонарушение. Судья приняла такое решение, исходя их доходов шоумена.

42-летний британский телеведущий был задержан 18 марта этого года после ДТП в Лондоне, в результате которого несколько человек с незначительными травмами попали в больницы, а три автомобиля оказались разбиты. В то воскресенье, около 16 часов, МакПартлин на своей машине Mini Cooper не справился с управлением на одной из улиц Ричмонда на юго-западе Лондона и по какой-то причине выехал на полосу встречного движения. В результате он столкнулся с другим Mini, поврежденным оказался и еще один автомобиль, сообщает SkyNews.

Прибывшие на место ДТП полицейские сразу же заподозрили, что шоумен пьян. МакПартлина на месте проверили на наличие алкоголя в крови с помощью алкотестера. Экспертиза показала, что допустимая норма в 0,35 промилле при выдохе превышена более чем в два раза - 0,75 промилле.

И вот через месяц после инцидента суд вынес решение - телеведущий, зарабатывающий около 130 тысяч фунтов в неделю, обязан заплатить штраф в 86 тысяч фунтов, а также покрыть расходы и судебные издержки в размере 255 фунтов. Кроме того, он на 20 месяцев лишен права вождения.

Судья, вынося такое решение, отметила, что МакПартлин, представленный адвокатом как человек «образцового поведения», теперь лишился своей «хорошей репутации», и это должно оставить неизгладимый отпечаток на его судьбе.

МакПартлин ведет такие шоу, как «Ант и Дек: Готовая еда субботним вечером», «Британия ищет таланты» и «Я звезда». Ранее шоумен уже признавался в наркотической зависимости от болеутоляющих средств.