Выступление Макрона в европарламенте: Мы должны вновь построить демократию и суверенитет ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, выступая в европарламенте, призвал к действиям в защиту европейской демократии и суверенитета.

«Мы должны вновь построить демократию и суверенитет Европы и дать гражданам уверенность в том, что мы можем защитить их от нестабильности мира. Самой серьезной ошибкой было бы отказаться от своей модели, идентичности. Наша идентичность — это уважение к личности, либеральная демократия — наша ценность», - сказал Макрон.

Президент Франции высказался против растущего во многих регионах мира и Европе авторитаризма. «Я не хочу, чтобы мы двигались в направлении национализма, отказа от либерализма. Распространяется мнение, что либеральность идет на спад, а авторитаризм растет. Но это не так!» - заявил Макрон.

«Иногда мы слышим, что народу больше не нужна Европы. Некоторые верят этому. Некоторые говорят также, что мы не должны чрезмерно давить на народ. Я считаю, что нельзя критиковать, не предлагая варианты решения. Народ не отказался от идеи Европы, но разгневан, поскольку ему нужно предложить новые решения текущих проблем, не решения, ориентированные на национализм», - сказал Макрон.

Президент Франции повторил свой призыв вести с гражданами в европейских странах дискуссии о том, каким они хотят видеть ЕС. «Я не хочу какой-либо авторитарности. Мы должны провести настоящие дебаты о Европе. Нам нужна Европа с живой демократией. В это я верю», - сказал Макрон.

Макрон отметил новые проблемы, обусловленные развитием в области миграции, климата, энергетики и цифровых технологий, которыми следует заниматься ЕС. Он также призвал к реформе экономического и валютного союза ЕС. «Суверенитет Европы нужно строить и в других регионах, где мы должны защищать европейских граждан, - отметил он. - Именно здесь, в Европейском парламенте, мы должны вдохнуть новую жизнь в ренессанс Европы. Я надеюсь, что здесь мы преодолеем раскол между востоком и западом, севером и югом».

«Я из семьи, знакомой со всеми сторонами нашей истории. Я не хочу принадлежать к поколению, которое забудет их. Я хочу принадлежать к поколению, защищающему демократию», - сказал Макрон.

По мнению обозревателей, речь Макрона в европарламенте является одним из его шагов по возобновлению евроинтеграции. Макрон выступил с первой посвященной будущему Европы речью осенью в университете Сорбонна, следующим важным событием считается предстоящую на этой же неделе встречу Макрона с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Первая оценка основанных на представленных Макроном идеях поступит от общественности через год, когда пройдут выборы в европарламент.

Речь Макрона является четвертым по счету обсуждением будущего ЕС с лидерами стран-членов в европарламенте. В январе в европарламенте со своей концепцией выступил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, в феврале премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, а в марте премьер-министр Португалии Антониу Кошта.