Ночного нападения на Сирию не было: сирены сработали по ошибке

На военной базе Шайрат была ложная тревога, никакого ночного нападения на Сирию не было. Об этом сообщает Twitter национального сирийского агентства SANA со ссылкой на военный источник. По данным источника SANA, сирены воздушной тревоги на авиабазе действительно включились, но это произошло по какой-то ошибке.

О том, что в ночь на 17 апреля база правительственных военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс подверглась ракетному обстрелу, сообщила правительственная телестанция «Аль-Ихбария». При этом она уточняла, что сирийским зенитчикам якобы удалось поразить девять целей.

При этом арабский портал «Аль-Масдар» утверждал, что ракетный удар по аэродрому Шайрат был нанесен израильскими ВВС. Армия Израиля это не подтвердила. Официальный представитель Министерства обороны США заявил, что его страна в настоящий момент не ведет боевых действий в сирийской провинции Хомс.

Отметим, что новость об атаке на авиабазу многим показалась правдоподобной, так как на днях западная коалиция во главе с США нанесла ракетные удары по несколько объектам в Сирии, а год назад Соединенные Штаты бомбили «Томагавками» как раз базу в Хомсе.