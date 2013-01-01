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Двум россиянкам выплатят по 13 тыс. евро за подмену в роддоме; они 30 лет жили в чужих семьях

Meduza.io
Фото: REUTERS/Scanpix

Центральный районный суд Челябинска присудил компенсацию по одному миллиону рублей двум местным жительницам, которых 30 лет назад перепутали в роддоме и передали чужим родителям, сообщает «Интерфакс».

Екатерина Туганова и Люция Тулигенова требовали взыскать с областного перинатального центра по десять миллионов рублей в свою пользу. В результате суд частично удовлетворил иск, снизив компенсацию морального вреда в десять раз. Ответчиком по иску выступило министерство финансов России, поскольку перинатальный центр не был признан правопреемником роддома, в котором женщины родились.

В августе 2017 года в суд с аналогичным иском в суд обращалась мать одной из девушек Зоя Туганова. Ей была назначена частичная компенсация в размере одного миллиона рублей.

Как поясняла Зоя Туганова, детей могли перепутать в роддоме из-за их созвучных фамилий. Подозрения в подмене ребенка у нее возникли сразу после родов, однако врачи не прислушались к ней, объяснив ее сомнения послеродовым синдромом. У второй роженицы подозрений в подмене не возникло.

Зоя Туганова поделилась сомнениями с дочерью Екатериной только спустя 30 лет, после смерти мужа. Вместе они разыскали через соцсети предполагаемую биологическую дочь Тугановой — Люцию Тулигенову.

Девушки сделали тест ДНК, который подтвердил подмену.

Люция Тулигенова после ошибки в роддоме оказалась в неблагополучной башкирской семье. Воспитывавший ее отец не признавал дочь славянской внешности. Из ревности он убил односельчанина, которого посчитал настоящим отцом ребенка. Неродная мать Люции умерла от алкоголизма, и девушка оказалась в детдоме.

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