Пьяный капитан из Эстонии посадил судно на мель у Аландских островов

В ночь с субботы на воскресенье, предположительно, пьяный капитан из Эстонии посадил рыбацкое судно на мель в Аландском море. Капитана доставили в вытрезвитель.

«Несчастный случай произошел с рыбацким судном Shemara рядом с Аландскими островами, нам сообщили, что капитан мог быть в состоянии алкогольного опьянения», - подтвердила член правления фирмы Morobell Алдона Баум Postimees.

По ее словам, повреждения судна не должны быть сильными, оно своим ходом сошло с мели, его направят на ремонт.

По данным Postimees, в ночь на 15 апреля у капитана, посадившего судно на мель в Аландском море, зафиксировали алкогольное опьянение в два промилле, его доставили в вытрезвитель. «Поврежден заправочный бак судна, часть топлива вытекла в море, сколько могли, откачали», - сообщил источник. Во время инцидента на борту были четыре человека, включая капитана. Три члена экипажа должны были вернуться в Эстонию на Shemara.