В одних трусах: вице-мэр Пярну на поле для гольфа утопил телефон и документы

Вице-мэра Пярну Сийма Суурсильда в воскресенье постигла неудача на поле для гольфа, пишет Pärnu Postimees.
Суурсильд так неудачно оставил свою тележку для гольфа на краю грина, забыв поставить ее на тормоз, что, как только он отвернулся, она по склону покатилась в пруд, и оставленный в ней мобильный телефон вместе с вложенными в него ID-картой и банковской карточкой улетели по дуге в воду.
Освежающее купание с первой попытки не принесло результатов: найти телефон и документы в камышах не удалось, вице-мэру пришлось доигрывать в гольф в тревоге.
Но мысль о телефоне и карточках продолжала его терзать, поэтому спустя полтора часа он вошел в пруд и предпринял новую попытку. На этот раз поиски были успешными, нашлось и то и другое.
Как рассказал Суурсильд, по совету друзей он уложил промокший телефон на ночь сушиться в рис и – о чудо! – на следующий день он снова заработал.
«К счастью, у меня контакты и важнейшие документы сохранены в облаке, но возни с заменой телефона было бы много», - сказал Суурсильд, по словам которого мораль этой истории в том, чтобы никогда не забывать нажать на тормоз. Иначе быть беде.