Савченко прошла проверку на полиграфе

Об этом рассказал рассказал ее адвокат Олег Соловей.

«Сегодняшний день экспертизы завершился, но завершилась ли экспертиза вообще нам не сказали. Обещали об этом сообщить в течение 2 дней», – сказал он.

Соловей добавил, что во время этой экспертизы было несколько странных вещей.

«Первое - это то, что планировали допрос на понедельник, но по непонятным причинам перенесли. Второе – сегодня должен был быть допрос в КНИИСЭ, но когда мы туда приехали, то нам сказали, что допрос в СИЗО и Надежда Викторовна около часа была без адвокатов. Третье, что нам неизвестно, допрос завершился, или еще будет», – уточнил он.

Он добавил, что Савченко чувствует себя нормально и уверенно.

Ранее сообщалось, что мать Савченко рассказала об обысках в квартире у дочери.