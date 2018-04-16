Макрон сравнил себя с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон во время неформальной встречи с журналистами заявил, что считает себя «ровней» Путину, пишет издание 7sur7.be

Журналисты RMC-BFMTV Жан-Жак Бурден и глава ресурса Mediapart Эдви Пленель пообщались с Макроном в ходе неформальной встречи после интервью по итогам его первого года в Елисейском дворце.

«Я — ровня Путину. Кроме того, Путин меня понимает», — сказал Макрон.

Macron: "Je suis l'égal de Poutine"

По его словам, он объяснил решение нанести удар по Сирии.

«Это (удар по Сирии) должно заставить Путина понять, что мы там, и он понимает такую речь. Это решение для установления мира в Сирии», — сказал французский президент.

Ранее Макрон объяснил решение не консультироваться с парламентом перед ударами по Сирии.