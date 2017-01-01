Российским студентам из Великобритании предложили вернуться в МГИМО

«Highly Likely Welcome Back, или пора домой» - проект Россотрудничества, призванный вернуть студентов из «недружественных стран». Им предложат перевестись в МГИМО и помогут с трудоустройством на Дальнем Востоке.

Россотрудничество запустило проект под названием «Highly Likely Welcome Back, или пора домой». Как сообщает во вторник, 17 апреля, газета «Коммерсант», цель проекта - создание условия для возвращения российских студентов из Великобритании и других стран, «проявляющих недружественное отношение» к России.

Проект был разработан Россотрудничеством совместно с МГИМО в ответ на «негативное влияние русофобских настроений на деятельность соотечественников». В названии Highly Likely Welcome Back («Весьма вероятно добро пожаловать обратно») используются слова, которые фигурировали в отчетах британских властей об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. При этом сама инициатива Россотрудничества направлена, в первую очередь, на возвращение российских студентов именно из Великобритании.

Помощь с трудоустройством - на Дальнем Востоке

Как сообщил декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян, вуз готов в экстренном порядке принять до нескольких сот новых студентов. Тем студентам, которые уже заканчивают обучение, авторы программы обещают помочь с трудоустройством - например, на Дальнем Востоке.

В пресс-службе посольства Великобритании в России при этом подчеркнули, что в стране, «как и всегда, очень рады россиянам, которые приезжают в Соединенное Королевство с целью туризма, обучения или бизнеса». По данным Минобрнауки, в 2017 году в зарубежных университетах обучились примерно 60 тысяч российских студентов.

После отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери, Лондон обвинил Москву в совершении химатаки на британской территории. Россия отвергла эти обвинения. В знак солидарности около 30 стран вслед за Великобританией выслали российских дипломатов.