Саудовская Аравия готова направить войска в Сирию по просьбе США

Дональд Трамп хочет вывести две тысячи солдат США из Сирии и заменить их арабскими. Саудовская Аравия не против.

Саудовская Аравия не исключает возможность отправки своих военных в Сирию, заявил во вторник, 17 апреля, глава МИД королевства Адель аль-Джубейр на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Эр-Рияде. Такое решение может быть принято, если Эр-Рияду поступит соответствующее предложение, сказал он.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа хочет сформировать в Сирии воинский контингент союзников, который мог бы заменить находящихся в стране американских военных. Президент пытается вывести из Сирии две тысячи солдат США и одновременно избежать появления там «вакуума безопасности», чтобы не потерять позиции, пишет издание.

По его информации, Вашингтон обратился в Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ с тем, чтобы они предоставили финансовую поддержку и обеспечили «более широкий вклад» по Сирии.