Племянница Скрипаля пообещала написать генсеку ООН в случае нового отказа в визе

Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что обратится к генсеку ООН Антониу Гутеррешу в случае повторного отказа ей в визе со стороны властей Британии, передает РИА «Новости».

«Буду писать в ООН», — сказала она.

Она утвердительно ответила на вопрос о том, будет ли она писать на имя самого Гутерреша.

Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль попросила свою сестру Викторию не пытаться связаться с ней.

Посольство России ответило, что заявление Юлии Скрипаль укрепляет опасения в ее изоляции. В частности, российские дипломаты обратили внимание на то, что текст составлен таким образом, «чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром», что вызывает сомнения в том, что «заявление действительно исходит от Юлии».