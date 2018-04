В Филадельфии самолет ушел на экстренную посадку после взрыва двигателя: один человек погиб

«Мы вылетели из аэропорта Ла-Гуардия и направлялись в Даллас. Мы были неподалеку от Филадельфии, когда у нас отказал один из двигателей, и самолет развернули. Какая-то шрапнель попала в один из иллюминаторов и нанесла серьезный ущерб. Больше никаких подробностей я не знаю», - рассказал журналистам пассажир рейса 1380.

По его словам, нескольким пострадавшим в результате инцидента еще на борту была оказана медицинская помощь. Уже после приземления один из пассажиров был доставлен в больницу Филадельфии, отмечает телеканал.

Телеканал ABC опубликовал видео, сделанное одним из пассажиров, на котором видно, как из-за внештатной ситуации на борту сработали системы подачи кислорода.

Frightening video shows passengers wearing oxygen masks as Southwest jet prepares to make emergency landing in Philadelphia. https://t.co/hpUZKZMpzL pic.twitter.com/q43jNwd4DH— ABC News (@ABC) April 17, 2018