В Филадельфии самолет ушел на экстренную посадку после взрыва двигателя: один человек погиб

Самолет американской авиакомпании Southwest Airlines, выполнявший рейс по маршруту Нью-Йорк - Даллас (штат Техас), совершил экстренную посадку в международном аэропорту Филадельфии. В результате форс-мажорных обстоятельств в больницу была доставлена одна пассажирка, передает телеканал CNN. Позднее стало известно, что она скончалась.

«Мы вылетели из аэропорта Ла-Гуардия и направлялись в Даллас. Мы были неподалеку от Филадельфии, когда у нас отказал один из двигателей, и самолет развернули. Какая-то шрапнель попала в один из иллюминаторов и нанесла серьезный ущерб. Больше никаких подробностей я не знаю», - рассказал журналистам пассажир рейса 1380.

По его словам, нескольким пострадавшим в результате инцидента еще на борту была оказана медицинская помощь. Уже после приземления один из пассажиров был доставлен в больницу Филадельфии, отмечает телеканал.

Телеканал ABC опубликовал видео, сделанное одним из пассажиров, на котором видно, как из-за внештатной ситуации на борту сработали системы подачи кислорода.

Frightening video shows passengers wearing oxygen masks as Southwest jet prepares to make emergency landing in Philadelphia. https://t.co/hpUZKZMpzL pic.twitter.com/q43jNwd4DH— ABC News (@ABC) April 17, 2018

В авиакомпании Southwest Airlines подтвердили факт инцидента в аэропорту Филадельфии, уточнив, что на борту самолета, совершившего экстренную посадку, находились 143 человека. «Мы сейчас в процессе сбора информации о произошедшем», - прокомментировали в авиакомпании.

После экстренного приземления самолет сразу окружили бригады медиков, пожарные машины и сотрудники экстренных служб.

Уже вечером по московскому времени агентство AP со ссылкой на заявление американского следствия, которое занимается расследованием обстоятельств инцидента, сообщило о гибели одного человека, находившегося на борту.

По информации CBS, в ходе полета взорвался один из двигателей самолета. Несколько обломков разбили иллюминатор, в результате чего произошла разгерметизация.

По предварительным данным, серьезно пострадала пассажирка, сидевшая рядом с иллюминатором. По словам других пассажиров, в салоне было много крови. Журналисты отмечают, что женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии и скончалась.