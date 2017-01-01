В Башкирии подросток с ножом напал на детей и поджог школу

В школе N1 города Стерлитамак в Башкирии подросток напал с ножом на девочку, после чего учебное заведение загорелось, сообщает Ufa1. Всех детей вывели из школы, на место ЧП приехали скорые и пожарные.

«Мальчик не пришел на урок и отсиживался в школьном коридоре. Учитель привела подростка в кабинет, парень вел себя агрессивно и поранил ножом руку одноклассницы, после чего накинулся на учительницу. Когда началась паника, он выплеснул в классе бензин, поджег его и пытался покончить с собой. В этот момент еще одна одноклассница пыталась спастись и выпрыгнуть в окно, но ее одернули и затащили обратно в класс», - рассказал источник Ufa1.

Всего пострадавших четверо: две ученицы, учительница информатики и сам нападавший (который пытался покончить с собой). Все пострадавшие госпитализированы.

Учительница, пострадавшая от рук школьника, была признана учителем года - 2017, уточняет Ufa1.

Предварительно известно, что нападавший учился в 9-м классе. В школе информацию о ЧП подтвердили, пояснили, что предполагаемый виновник имел задержку психического развития и обучался в спецклассе.

Нападавший, согласно одним данным, задержан, согласно другим - госпитализирован.

По данным РИА «Новости», школьник поджог класс информатики, общая площадь возгорания составила около 1 квадратного метра.





