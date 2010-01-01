В Италии сорван джекпот в 130 млн евро

В Италии неизвестный счастливчик выиграл в лотерею SuperEnalotto 130,2 млн евро. Об этом сообщает издание Италия по-русски в среду, 18 апреля.

Выигрышный билет был куплен на Сицилии в городе Кальтаниссетта.

«Билет с выигрышной комбинацией – 73, 12, 72, 23, 39, 54, Jolly 53, SuperStar 75 – был приобретен в газетном киоске Vitaliano Brancati, 15. Сегодня киоск закрыт. Но новости о выигрыше уже распространились в городе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый крупный выигрыш в Италии в 2018 году.

Никто не угадывал все шесть цифр с 1 августа прошлого года, когда 77,7 млн были выиграны в городке Каорле.

Это пятый по величине выигрыш за всю историю Superenalotto. Крупнейший джекпот был сорван в 2010 году – 177 млн евро.