Удручающе: «нарко-квартиры» заполонили опустевшие дома Испании

С того момента, как на рынке недвижимости Испании лопнул пузырь, прошло 10 лет, а местные до сих пор ощущают эхо кризиса. При чем на данный момент испанцы столкнулись с небывалым феноменом - narcopiso или так называемыми «наркопритонами» - опустевшими квартирами, в которых теперь «работают» наркоторговцы, рассказало агентство AFP.

«Вы перестаете жить. Вам дома теперь страшнее, чем на улице», - рассказывает испанка, проживающая в одном из центральных районов Мадрида.

Ее дом стал одним из первых narcopiso в центре Мадрида. Она рассказала, что квартиру под ней отобрал у одной семьи банк, а через некоторое время в квартире «поселились» нелегальные жильцы, торговавшие там кокаин и гашиш.

К счастью, с этим притоном жильцам удалось справиться, но таких множество в округе и их легко отличить по взломанным дверям и окнам, закрытым картоном.

Схожая ситуация наблюдается и в других городах Испании, в той же Барселоне.

Статистики о «нарко-квартирах» нет, но местные регулярно протестуют против сложившейся ситуации.

Полиция в Мадриде и округе города в прошлом году ликвидировала 105 притонов и задержала 314 причастных подозреваемых.

Полиция Каталонии отметила, что в этом году обыскала 17 квартир и задержала 34 подозреваемых.

Власти Испании связывают ситуацию с общим падением экономики, последовавшим за пузырем на рынке недвижимости, лопнувшим в 2008 году. Тогда тысячи семей в Испании потеряли свое жилье.

Конфискованные квартиры попали в руки банков и инвестиционных фондов, которые не могли их продать из-за спада цен. Квартиры стояли пустыми в ожидании лучших времен и роста стоимости, а торговцы наркотиками ловко использовали ситуацию себе во благо.

Ситуацию осложняет факт, что выселить незаконных поселенцев можно только по решению суда, а это зачастую требует несколько месяцев.

Местные говорят, что на улицах полно людей, напоминающих зомби.

«В подъездах полно крови, мочи и фекалий, там же валяются шприцы», - рассказал мужчина, проживающий по соседству с «нарко-квартирой».

Власти ведут борьбу, но признают, что, к сожалению, ситуация такова, что наркотики в Испании всегда были и будут.