В Берлине эвакуируют тысячи людей из-за бомбы времен Второй мировой

В Берлине в пятницу, 20 апреля, пройдет массовая эвакуация из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны. Снаряд нашли недалеко от главного железнодорожного вокзала Берлина утром в среду, 18 апреля, сообщает агентство AFP.

Здания и улицы в радиусе 800 метров вокруг места находки будут эвакуированы с 7.00, пока 500-килограммовый снаряд не обезвредят.

В зону эвакуации входят главный железнодорожный вокзал германской столицы, министерства экономики и транспорта, военный госпиталь и посольства Индонезии и Узбекистана.

Пока в полиции не могут сказать, сколько тысяч людей придется эвакуировать.

Железнодорожная компания Deutsche Bahn и операторы транспорта готовятся к крупномасштабным сбоям в работе транспорта.