Трамп подтвердил встречу главы ЦРУ с Ким Чен Ыном

Будущий глава Госдепартамента США Майк Помпео в обстановке полной секретности слетал в КНДР, где встретился с Ким Чен Ыном. Подготовка встречи Трампа и Кима вышла на новый уровень.

Президент США Дональд Трамп в среду, 18 апреля, подтвердил, что директор ЦРУ Майк Помпео встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном на прошлой неделе. «Встреча прошла очень гладко, были установлены хорошие отношения. Сейчас обсуждаются детали саммита», - написал Трамп в своем Twitter.

О том, что Помпео в обстановке полной секретности нанес визит в КНДР в качестве посланника Дональда Трампа, сообщала газета The Washington Post. По ее информации, поездка, во время которой Помпео встретился с Ким Чен Ыном, состоялась во время пасхальных выходных (31 марта - 1 апреля).

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

Визит Помпео, который в ближайшее время может быть утвержден на посту госсекретаря США, стал одним из этапов подготовки к прямым переговорамТрампа и Кима о северокорейской ядерной программе. Ранее Помпео заявил в американском Сенате, что настроен «оптимистично» по вопросу проведения встречи лидеров двух государств. По собственным словам, Помпео надеется на «достижение дипломатического результата, в котором Америка и мир так отчаянно нуждаются».

Ранее, 17 апреля, Дональд Трамп во время фотосессии с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что прямые переговоры с Северной Кореей ведутся на «крайне высоком уровне». Американский президент выразил надежду, что при «доброй воле» произойдут «хорошие вещи». По словам Трампа, выбраны пять мест, где может состояться их встреча.

В марте 2018 года руководство Северной Кореи предложило провести встречу Ким Чен Ына и Дональда Трампа. 9 апреля американский президент сообщил, что переговоры состоятся в «мае или начале июня». В свою очередь власти КНДР впервые выразили готовность обсудить с США создание безъядерной зоны на Корейском полуострове.