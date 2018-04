Трамп подтвердил встречу главы ЦРУ с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в среду, 18 апреля, подтвердил, что директор ЦРУ Майк Помпео встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном на прошлой неделе. «Встреча прошла очень гладко, были установлены хорошие отношения. Сейчас обсуждаются детали саммита», - написал Трамп в своем Twitter.

О том, что Помпео в обстановке полной секретности нанес визит в КНДР в качестве посланника Дональда Трампа, сообщала газета The Washington Post. По ее информации, поездка, во время которой Помпео встретился с Ким Чен Ыном, состоялась во время пасхальных выходных (31 марта - 1 апреля).

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018