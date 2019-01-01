В Литве задержаны 19 членов опасной банды европейского масштаба

В ходе специальной операции многочисленные силы литовской полиции во вторник задержали в Каунасе 19 человек, связанных с организованной преступной группировкой.

Они подозреваются в контрабанде наркотиков и оружия, причинении тяжкого вреда здоровью людей.

«Одновременно рано утром производилось задержание 19 лиц, которых мы относим к организованным преступным группам высокого уровня опасности. Операция была успешной - все лица задержаны, не произошло никаких инцидентов», - сообщил заместитель начальника Бюро криминальной полиции Литвы Анджеюс Рогинскис.

Полиция подтвердила, что задержан и глава группировки Гедрюс Янонис.

«Мы получили благодарность из Европола, от других коллег, за поимку одной из опаснейших банд, которая известна не только в Литве, но и в Европе. (...) Ее деятельность распространилась не на одно и не на два европейских государства», - сказал на пресс-конференции генеральный комиссар полиции Литвы Линас Пярнавас.

Есть предположения, что группировка действовала и в Германии, совершая там преступные деяния имущественного характера.

В операции участвовало 300 сотрудников полиции, было проведено более ста обысков, во время обысков было найдено много оружия.