Посольство РФ в Вашингтоне: США сообщили, что новых санкций пока не будет

Российские дипломатические источники подтвердили информацию, ранее опубликованную в американской прессе, о том, что власти США решили отложить введение новых санкций против России. Так, источник в Министерстве иностранных дел РФ сообщил газете«Коммерсант»: «Госдеп действительно уведомил посольство РФ в Вашингтоне, что новых санкций пока не будет».

В свою очередь, представитель российского внешнеполитического ведомства рассказал «Интерфаксу» в среду, что посольство РФ в Вашингтоне получило письмо от администрации президента США Дональда Трампа, в котором говорилось, что Соединенные Штаты в ближайшее время не планируют вводить новые ограничительные меры в отношении Москвы.

В минувшее воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что в понедельник, 16 апреля, Минфин США объявит о введении дополнительных санкций против России из-за предполагаемой химической атаки в Сирии. Однако сообщений о санкциях не последовало.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что Трамп решил приостановить введение новых санкций.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что решение о новых санкциях в отношении России пока не принято.

Накануне представитель Госдепартамента Хизер Науэрт сообщила, что власти США по-прежнему рассматривают возможность введения новых санкций против России, но пока не готовы объявить о них. Науэрт напомнила, что недавно США уже расширяли санкции против РФ, причем тогда ограничения коснулись двух компаний, поставляющих в Сирию, в частности, «компоненты для систем С-400».

Кроме того, во вторник экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщил, что администрация Трампа рассматривает новые санкции в отношении России. Точную дату их ввода он не назвал, однако пояснил, что более ранние сообщения с обозначением сроков введения санкций объясняются спешкой. «Возможно, это была какая-то кратковременная путаница», - добавил он.

Как стало известно, Никки Хейли возмутило высказывание Кудлоу. Она заявила, что не ошибается подобным образом. Сам советник Трампа позже признал, что был не прав, и сообщил, что извинился перед Хейли. По версии Кудлоу, планы администрации США относительно возможных новых санкций против РФ изменились, но Хейли об этом не оповестили, и она продолжила озвучивать прежний политический курс.

В январе Минфин США в соответствии с требованиями принятого в прошлом году санкционного закона CАATSA опубликовал так называемый кремлевский список. В нем, в частности, были перечислены все российские миллиардеры из списка журнала Forbes, а также члены правительства РФ.

В начале апреля Минфин США опубликовал новый санкционный список. В нем оказалось 26 фамилий (24 россиянина и два иностранных гражданина). Кроме того, в список попали 15 юридических лиц (14 российских компаний и одна иностранная).

В комментарии говорилось, что введение санкций связано с событиями на Украине и в Сирии. В перечень попали миллиардер Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, бизнесмен и предполагаемый зять президента Владимира Путина Кирилл Шамалов, сенатор Сулейман Керимов и другие.