Назван единственный кандидат на пост президента Кубы

54-летний первый заместитель председателя Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель официально стал единственным кандидатом на высший пост в стране вместо Рауля Кастро. Такое решение было принято в ходе заседания Национальной ассамблеи народной власти (однопартийного парламента Кубы), передает агентство Reuters.

Если депутаты большинством голосов утвердят кандидатуру Диас-Канеля, он станет первым кубинским лидером не из семьи Кастро после революции 1959 года. Результаты голосования будут объявлены в четверг, 19 апреля. В этот же день Рауль Кастро оставит пост председателя Госсовета Кубы.

В декабре прошлого года, выступая на заседании парламента, Кастро подтвердил дату своего ухода: «19 апреля будет сформирован новый состав Национальной ассамблеи народной власти, завершится мой второй и последний срок на посту главы государства и правительства. У Кубы появится новый председатель».

В кубинской политической системе пост главы государства состоит из двух совмещенных должностей - председателя Госсовета и главы Совета министров. Ранее местный парламент принял решение отложить выборы в Госсовет на два месяца - вместо запланированного 24 февраля они пройдут 19 апреля.

Рауль Кастро возглавляет Кубу с 2008 года. На этом посту он сменил своего старшего брата, лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. 86-летний Рауль Кастро неоднократно заявлял, что нынешний пятилетний срок на посту председателя Госсовета станет для него последним. Ожидается, что после ухода с руководящих постов он продолжит возглавлять коммунистическую партию страны.

Мигель Диас-Канель в 2003 году вошел в состав Политбюро Коммунистической партии Кубы, а в 2009 году он стал министром высшего образования. В марте 2012 года Диас-Канель занял пост заместителя председателя Совета министров.