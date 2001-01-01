Задержан джихадист, причастный к терактам в США 11 сентября

Мохаммед Хайдар Заммар задержан в северной части Сирии бойцами-курдами. Об этом сообщил один из курдских командиров в интервью агентству AFP вечером в среду, 18 апреля. По его словам, Заммар в настоящее время допрашивается.

Гражданин ФРГ сирийского происхождения Заммар поддерживал тесные связи с членами так называемой гамбургской ячейки, причастной к совершению терактов в США 11 сентября 2001 года. В конце 2001 года - вскоре после терактов - он выехал в Марокко, где был похищен агентами ЦРУ. Те передали его сирийским властям, которые посадили его в тюрьму.

МИД ФРГ и Пентагон проверяют информацию о задержании Заммара

В 2007 году сирийский суд приговорил Заммара к 12 годам лишения свободы за членство в исламистской группировке «Братья мусульмане». Однако через 4 года в Сирии началась гражданская война, многие заключенные-исламисты были выпущены на свободу или бежали из тюрем и присоединились к джихадистским группировкам. Представитель курдов не уточнил, сражался ли Заммар в рядах какой-либо из экстремистских группировок.

МИД Германии и Пентагон проверяют информацию о задержании Заммара. Судьба этого джихадиста находилась в центре внимания одной из комиссий бундестага в связи с обвинениями в том, что власти ФРГ недостаточно защищают своих граждан от произвола и пыток. Тогдашний глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) категорически отрицал, что правительство Германии закрыло глаза на похищение Заммара агентами ЦРУ.

После терактов 11 сентября, Федеральная прокуратура возбудила дело против Заммара по обвинению в поддержке террористической группировки.