Полиция Армении приготовилась расстрелять протестующих

Полиция Армении может применить оружие для охраны органов государственного управления в Ереване в случае угрозы нападения со стороны протестующих. Об этом сообщает News.am.

В Ереване продолжаются выступления против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на должность премьер-министра.

Лидер протестующих, депутат оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян заявил, что полиция не имеет права на такие действия. «Конечно, это незаконно.

Это так по всем международным правилам. Это же не новость! Что значит использование оружия против не совершающих насильственных действий демонстрантов?» — цитирует его «Радио Азатутюн» (местная служба «Радио Свобода»).

Демонстранты 19 апреля собирались заблокировать здание Национального собрания страны, где проходит первое заседание правительства под председательством премьер-министра Саргсяна. Здание правительства оцепили усиленным полицейским кордоном. Несколько активистов задержаны, передает агентство «Новости-Армения».