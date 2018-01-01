Гавайи хотят запретить крем от загара

Американские экологи и конгрессмены обсуждают законопроект о запрете солнцезащитных кремов на пляжах Гавайских островов из-за их негативного влияния на коралловые рифы. Как сообщает портал Honolulu Civil Beat, туристическая репутация Гавайских островов под угрозой.

По оценке экологов, ежедневно в воду попадает более 200 литров крема от загара, которые разрушают главные туристические достопримечательности штата - коралловые рифы.

Содержащиеся в кремах химические вещества - оксибензон и октиноксат - препятствует росту молодых кораллов и отбеливают рифы.

Кроме того, от действия вредных веществ страдают прибрежная флора и фауна. Химикаты попадают в воду вместе с солнцезащитным кремом, который смывается с тела человека во время купания.

Сенатор Уилл Эсперо заявил, что Гавайи намерены войти в историю как первый штат, запретивший солнцезащитные кремы с опасными веществами. Исключение может быть сделано только для тех случаев, когда использование защитных кремов необходимо по медицинским показаниям.