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Минфин: Трамп доволен эффектом санкций против РФ

Korrespondent.net
Фото: YURI GRIPAS / REUTERS

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью на телеканале Fox Business, что результаты американских санкций против российских олигархов оправдали ожидания администрации Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Мнучин подчеркнул, что санкции против бизнесменов, близких к российскому правительству, имеют «необходимое воздействие».

При этом он не исключил дополнительных финансовых мер, заявив, что администрация США не боится и будет использовать эти инструменты.

Напомним, 6 апреля США ввели новые санкции в отношении семи крупных российских бизнесменов, 14 госкомпаний, 17 чиновников служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

Потери российских миллиардеров за день после введения новых американских санкций превысили 15 миллиардов долларов.

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