СМИ: Deutsche Bank по ошибке перевел $35 млрд

Немецкий Deutsche Bank по ошибке перевел одной из бирж, с которой он ведет дела, залоговый платеж в размере $35 млрд. Об этом сообщает CNN Money со ссылкой на информированные источники в пятницу, 20 апреля.

Отмечается, что сумма перевода была на $5 млрд выше текущей капитализации Deutsche Bank.

Издание утверждает, что крупнейший банк Германии признал факт ошибки, но не сумму перевода. Также остался неыясеннным вопрос, какой должна была реальная сумма залога.

«Ошибка была обнаружена в течение нескольких минут, а затем исправлена», – заявил представитель Deutsche Bank.