Обновлены данные о погибших в «Зимней вишне»: меньше, чем звучало ранее

Жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово было меньше, чем считалось до сих пор, заявил Следственный комитет. По его данным, в результате ЧП погибли 60 человек, а не 64, как сообщалось прежде. Такая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

«Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре - их 60», - говорится в сообщении СК.

В нем также отмечается, что следователями получены заключения генетических экспертиз по погибшим при пожаре в кемеровском ТРЦ. Все они идентифицированы. В связи с этим следователями выданы разрешения на захоронение 37 погибших.

Ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших. Расследование причин пожара в кемеровском ТЦ продолжается.

При этом в соцсетях ходили слухи о сотнях погибших. Власти эти данные опровергали. Позднее выяснилось, что панические сведения распространял украинский пранкер. Ему заочно были предъявлены обвинения по статье 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти или вражды), после чего суд санкционировал его заочный арест.

На следующий день после трагедии журналисты издания The Village, сопоставив показания спасшихся очевидцев, которые были в ТЦ в момент происшествия, расположение помещений на четвертом этаже и данные о количестве проданных в тот день билетов, пришли к выводу, что порядок официальных цифр «похож на правду».