Невежество: В Индонезии публично провели порку любовников и проституток

В пятницу в Индонезии, в провинции Ачех, более тысячи человек стали свидетелями «публичной порки», которой подверглись влюбленные пары и проститутки, сообщает агентство AFP. Зрители, среди которых были десятки туристов из Малайзии, сопровождали наказание руганью и оскорблениями.

В пятницу порке были подвергнуты трое мужчин и пять женщин, из которых некоторые были студентами. Их преступление — нарушение религиозных правил, публично показывая свои чувства или предлагая в интернете услуг сексуального характера, указали чиновники.

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Большинство жителей Индонезии — мусульмане, однако Ачех единственная провинция, где в силе законы Шариата и поркой здесь наказывают за многие преступления, в том числе за азартные игры, употребление алкоголя, а также гомосексуальные отношения и секс до брака.

Публичная порка была проведена несмотря на то, что за неделю до этого консервативная провинция обещала в дальнейшем наказывать «преступников» за закрытыми дверями. Пока не ясно, когда новые правила вступят в силу. Они были приняты после международной волны возмущения, когда порке подверглись представители сексуальных меньшинств и неверующие.

Защитники прав человека называют порку бесчеловечной. В прошлом году президент Индонезии Джоко Видодо поручил прекратить публичную порку в Ачехе.

В провинции проживает около 5 млн человек, из которых 98% - мусульмане. Они придерживаются религиозных законов. Публичная порка была введена в 2005 году. Новые правила, предусматривающие запрет на публичное наказание, осуждают консервативные группы. Их сторонники считают, что шанс подвергнуться публичной порке удерживает от совершения нарушения. Соответствует ли это наказание совершенному «преступлению» - это уже другой вопрос.