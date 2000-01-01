В военных учениях Siil в Эстонии и Латвии примут участие около 2000 союзников из 15 государств

В предстоящих в мае крупномасштабные учениях Siil в Эстонии примут участие около 2000 союзников из 15 государств, сообщил в пятницу BNS пресс-секретарь ополчения Кайтселийт.

Предстоящие с 2 по 14 мая учения Siil 2018 — это самые обширные после восстановления независимости Эстонии учения, в которых примет участие более 15000 военнослужащих, членов Кайтселийта, полицейских и спасателей, а также союзников и партнеров из 15 стран. Учения будут проводиться на Юго-Востоке Эстонии и в других регионах страны, а также в Северной Латвии.

В учениях примут участие союзники из Великобритании, США, Дании Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии.

Из Великобритании в учениях примут участие подразделения боевой группы НАТО и четыре вертолета Lynx Wildcat AH1, из Дании пехотные механизированные роты боевой группы НАТО.

Латвия направит на учения пехотную роту,

Канада подразделение численностью в роту, Литва пехотную механизированную роту, США роту морской пехоты и кибер-подразделение национальной гвардии, а также пять вертолетов UH-60 Black Hawk. В учениях также примут участие дислоцированные на авиабазе Эмари два истребителя Mirage2000 Французских ВВС.

Германия примет участие в учениях примут участие механизированной пехотной ротой, Финляндия отправит на проходящие в Эстонии крупномасштабные учения Siil около 250 военнослужащих, большую часть которых составят срочнослужащие подразделения быстрого реагирования Пориской бригады, срочнослужащие на время учений образуют две роты: логистическую и инженерную, а находящиеся на действительной службе финские военные будут выполнять задачи инструкторов и офицеров. Польша направит противовоздушную батарею и четыре штурмовика SU-22. Швеция направит на учения медиков и штабных офицеров, Бельгия подразделение логистики, а Ирландия наблюдателей .

Учения пройдут в два этапа: на первом этапе до 6 мая будут формироваться подразделения Кайтселийта и Сил обороны и достигать боевой готовности. Легкая пехота и подразделения охраны правопорядка будут отрабатывать взаимодействие с полицией и пограничниками по задачам внутренней безопасности, в том числе при поддежрке женской организации Найскодукайтсе проводить эвакуацию населения. На побережье и островах будет отрабатываться защита береговой линии.

Второй этап — этап учебных боев с 7 по 13 мая - будет проходить главным образом на территории Выруского, Пыльваского и Валгаского уездов и в Северной Латвии, 2-я пехотная бригада будет отрабатывать взаимодействие с союзниками и партнерами против 1-й пехотной бригады и подразделений боевой группы НАТО.