Менеджер Porsche задержан в связи с дизельным скандалом

Под стражу взят руководитель отдела по производству двигателей Porsche Йорг Кернер, утверждает Bild am Sonntag. Расследование также ведется против члена совета директоров и бывшего сотрудника, сообщает dw.com.

Руководитель Porsche Оливер Блуме сообщил персоналу о взятии сотрудника под стражу, отмечает представитель компании. Прокуратура в Штутгарте также проводит расследование против члена совета директоров и бывшего сотрудника Porsche, цитирует издание обращение Блуме к персоналу компании.

Обыски в офисах Porsche

В среду, 18 апреля, в ряде зданий автомобилестроительного холдинга в Баварии и Баден-Вюртемберге прошли обыски. Компанию подозревают в мошенничестве и производстве рекламы, которая оперировала неверными показателями о содержании вредных веществ в выхлопных газах.

Cледователи начали расследование в отношении Porsche летом 2017 года. Таким образом компания оказалась втянута в дизельный скандал, в котором ранее были замешаны Audi и Volkswagen.

В 2015 году власти США выяснили, что Volkswagen сознательно занижал данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей.