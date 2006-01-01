Der Spiegel: Некоторые западные страны исследовали «Новичок»

Исследования «Новичка» могли проводить США, Великобритания, Нидерланды и еще одна западная страна, пишет Der Spiegel. При этом издание подчеркивает: исследования проводились лишь с целью разработать противоядие.

Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, могли изучать в США, Великобритании, Нидерландах и еще как минимум одной западной стране, сообщают в пятницу, 20 апреля, немецкие информагентства со ссылкой на расследование Der Spiegel.

Издание подчеркивает, что в этих странах могли изучать «Новичок» лишь с целью разработать противоядие.

Еще в 2006 году представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заверил союзников, что его страна не будет разрабатывать «Новичок», а также создавать на его основе оружие, сообщает издание.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. Эксперты ОЗХО установили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок»,которое производилось в СССР. Они, однако, не уточнили, где именно был произведен яд, использованный для нападения на Скрипалей и не назвали виновных в этом преступлении. Москва категорически отрицает причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.