Суббота, 21 апреля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

В Средиземное море вошли два боевых корабля России

Korrespondent.net
Российский военный корабль "Пытливый" | Фото: REUTERS/Scanpix

Сторожевые корабли ВМФ России «Пытливый» и «Сметливый» в субботу, 21 апреля, вошли в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на стамбульские информационные порталы, отслеживающие прохождения кораблей через пролив Босфор и Мраморное море.

Как сообщала накануне пресс-службе Черноморского флота РФ, ранее эти боевые корабли выполнили учебные стрельбы в Черном море.

Тем временем сторожевой корабль Ярослав Мудрый и танкер Лена Балтийского флота, также направляющиеся в Атлантику и далее в Средиземное море, проходят через Ла-Манш, сообщил представитель Балтфлота Роман Мартов.

По данным британских СМИ, за их передвижением вблизи Англии наблюдает фрегат Королевского ВМФ Сент-Олбанс.

Накануне сообщалось, что российские военные разгружают корабли в сирийском порту Тартус в обстановке повышенной секретности – под покровом дымовой завесы и аэрозольного газа.

0 Комментарии